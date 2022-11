Støre positiv til å etablere pris- og lønnsutvalg

– Regjeringen er positiv til å opprette et utvalg som skal se på utviklingen i norsk økonomi, lønnsdannelsen og frontfagsmodellen, skriver statssekretær Tale Benedikte Jordbakke (Ap) ved Statsministerens kontor (SMK) i en epost til FriFagbevegelse.

LO, NHO og de andre store hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden stiller seg bak anmodningen om opprettelsen av et utvalg som skal bidra til bedre samsvar mellom pengepolitikken, finanspolitikken og lønnsdannelsen. Målet er å unngå at renter, priser og lønn stiger ukontrollert.

Nå skal statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) invitere partene i arbeidslivet til et møte for å diskutere utvalget.

Noe av bakteppet er LOs kritikk av pengepolitikken og begrunnelsen sentralbanken bruker for å sette opp renta i et forsøk på å bremse inflasjonsgaloppen.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad har ved flere anledninger protestert mot kraftige rentehevinger i Norge og framholdt at vesentlige prisdrivere i norsk økonomi er stigende internasjonale priser på varer som mat, energi og drivstoff. Disse lar seg ikke påvirke av den norske styringsrenta, men stigende rentenivå tar stadig mer av folks kjøpekraft.

Bjørnstad mener at statsbudsjettet, Norges Bank og lønnspolitikken må ha samme virkelighetsforståelse som grunnlag for rentesetting, offentlig pengebruk og de årlige lønnsoppgjørene. I motsatt fall risikerer man at politikkområdene motarbeider hverandre og bidrar til ukontrollert lønns- og prisvekst, mener han.