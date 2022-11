Ap med historisk svak måling i Trondheim

Det er Norstat som har gjennomført meningsmålingen, på oppdrag fra Adresseavisen. Meningsmålingsinstituttets sjef for politiske målinger, Mads Motrøen, sier til avisen at målingen er den svakeste for Ap som de noen gang har gjort i Trondheim. Målingen er også den sterkeste trondheimsmålingen for Høyre som Norstat har gjort.

Alle de rødgrønne partiene (Ap, SV, MDG og Sp), har tilbakegang. Med et valgresultat som i målingen, ville partiene vært avhengige av Rødt for å kunne styre byen videre.

Den blå blokken, som består av Høyre, Frp, Venstre og Pensjonistpartiet, er to mandater unna flertall.

I det siste har også flere nasjonale meningsmålinger gitt Ap historisk svake resultater. I en meningsmåling gjort for Dagsavisen, FriFagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå i november oppnådde Ap 16,9 prosent. Dette var det svakeste resultatet partiet hadde fått i noen måling utført av Opinion.

På novembermålingen som Sentio har gjort for Nettavisen, gikk det enda verre for Ap. De fikk 16,7 prosent, og Sentio har ikke målt dem til lavere oppslutning noen gang.

Partienes oppslutning er som følger i Adresseavisens novembermåling (endring i prosentpoeng fra julimålingen er oppgitt i parentes): Ap 21,5 (-1,9), Rødt 9,2 (-1,4), SV 9,6 (-3,9), Sp 3,1 (-1,1), MDG 6,5 (-1,2), Venstre 3,1 (-0,5), KrF 1,5 (+0,1), Høyre 28,5 (+5,2), Frp 5,5 (+0,3), Pensjonistpartiet 5,5 (-) og andre 3,1 (-1).

Meningsmåling gjort av Norstat i perioden 14. til 17. november. 600 personer er intervjuet, og 425 har oppgitt partipreferanse. Meningsmålingens feilmargin er ikke oppgitt.