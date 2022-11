Ikke klart når båtmigrantene fra Ocean Viking kommer til Norge

– Det har vært dialog med franske myndigheter i denne saken, men det er foreløpig for tidlig å slå fast når denne gruppen asylsøkere kommer til Norge, opplyser departementet til NTB.

234 migranter som var reddet opp fra Middelhavet, ble sluppet i land i den franske havnebyen Toulon forrige uke. 57 av dem er barn, og etter 19 dager under dårlige forhold skal det ha vært fare for liv og helse for noen av dem.

Da Frankrike lot det norskeide skipet legget til havn, hadde både Hellas, Kypros og Malta nektet å ta det imot. Redningsskipet blir drevet av organisasjonen SOS Méditerranée.

Fredag 18. november bekreftet statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet overfor TV 2 at Norge vil tilby relokalisering for noen av asylsøkerne.