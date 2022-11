Atlantic Seafood er slått konkurs

Møre og Romsdal tingrett bekrefter overfor IntraFish at det er åpnet konkurs mot Atlantic Seafood.

Nettstedet skriver at flere ansatte har levert konkursbegjæringer mot selskapet på grunn av manglende lønns- og feriepengeutbetalinger.

I tillegg var det over 30 inkassokrav mot selskapet, på over 2 millioner kroner. Det største kravet var på over 1,6 millioner kroner fra Skatteetaten.

Sunnmørsposten skriver at retten kun behandlet ett av konkurskravene fra de ansatte, noe dommeren forklarte med at et selskap ikke kan gå konkurs flere ganger.

Etter det avisen forstår, er det oppunder 40 tidligere ansatte i samme situasjon som personen som møtte i retten.

Daniel Andersen, som ifølge Brønnøysundregistrene eier 100 prosent av aksjene i selskapet, sier at de ikke er kjent med at det er utbetalt for lite i lønn til ansatte, skriver IntraFish.

– Selskapet er ikke kjent med en eneste ansatt som har dokumentert å ikke ha mottatt kroner 193,55 per time i lønn, skriver Andersen i en epost til nettstedet.