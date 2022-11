De siste dagene har mer enn 7.700 personer signert en underskriftskampanje mot invitasjonen. Flere har også uttalt seg svært kritisk i mediene.

Nobelkomiteen har holdt på at alle ambassadører skal inviteres, men nå har irans ambassadør Alireza Yousefi takket nei. Direktør Olav Njølstad ved Nobelinstituttet sier til NTB at grunnen som ble opplyst, er at ambassadøren har andre planer.

– Inviterer alle

Njølstad sier det ikke har vært aktuelt å trekke invitasjonen på grunn av menneskerettighetsbrudd i Iran.

– Vi inviterer alle og ønsker alltid at alle er til stede så de blir kjent med fredsprisvinnernes viktige budskap. Det gjelder ikke minst land med autoritære styresett som fører krig mot andre land eller mot egen befolkning, konstaterer han.

Han sier de fleste land har meldt at de kommer, og at ingen andre ambassadører har takket nei. Seks land, inkludert Kina, Russland og Belarus, har foreløpig ikke besvart invitasjonen.

Nobelstiftelsen i Stockholm har valgt å ikke invitere blant andre den iranske ambassadøren til utdelingene av Sveriges nobelpriser, men Njølstad påpeker at de har en noe annen tradisjon enn Norge.

– De inviterer i utgangspunktet alle ambassadørene både til utdelingen og den store bankettmiddagen, mens vi inviterer dem til kun prisutdelingen. I Sverige må de derfor også ta stilling til om de vil ha dem med på en stor festmiddag, sier Njølstad.

– Regimets forlengende arm

En av dem som var sterkt kritisk til invitasjonen, er forfatter og samfunnsdebattant Lily Bandehy.

«Jeg og mange iranere som bor i Norge, ber om at invitasjonen trekkes tilbake, på vegne av familiene til de 342 døde demonstrantene, de 43 barna og tusenvis av politiske fanger i Iran», skrev hun i en kommentar i Nettavisen.

De siste dagene har også mange iranere demonstrert foran den iranske ambassaden.

En annen som har reagert sterkt på at ambassadøren ble invitert, er Siavash Mobasheri, som kommer fra Iran og er Rødts førstekandidat til bystyret i Oslo.

– Vi vet at den iranske ambassaden i Norge fungerer som regimets forlengede arm. Det er en skandale at Nobelkomiteen har invitert dem, sa han til Avisa Oslo lørdag.

Nobels fredspris for 2022 går til menneskerettighetsforkjemperen Ales Bjaljatski fra Belarus, den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial og den ukrainske menneskerettighetsorganisasjonen Center for Civil Liberties.

Fredsprisen blir delt ut 10. desember i en seremoni i Oslo rådhus.