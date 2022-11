Mann i 40-årene er internasjonalt etterlyst etter voldshendelse og lastebilbrann

Natt til lørdag brøt det ut brann i en trekkvogn og to tilhengere i Spydeberg, og en mann ble alvorlig skadd i en voldshendelse som politiet ser i sammenheng med brannen.

– Det er snakk om to alvorlige hendelser. Vi har all grunn til å tro at det er en sammenheng mellom de to hendelsene. Detaljene rundt hendelsesforløpet kan jeg ikke gå inn på, det er litt for tidlig. Det er nettopp slike opplysninger vi søker å finne svar på, sier politiadvokat Nina Martinsen i Øst politidistrikt til VG.

Hun sier det er for tidlig å vurdere om den siktede mannen i 40-årene også skal etterlyses offentlig.

Mannen som ble skadd, er innlagt på sykehus. Martinsen opplyser til VG at hun ikke har noen nye opplysninger om mannens tilstand.