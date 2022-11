Høyesterett skal behandle sak om trekk i tips

Bakgrunnen for saken er at ansatte på Hotel Bristol i Oslo og Oslo Plaza Hotel har saksøkt arbeidsgiveren for det de mener er ulovlige trekk i tips, med krav om erstatning for tapet, skriver FriFagbevegelse.

Dommen i Høyesterett kan få konsekvenser for hele arbeidslivet. Hvis de ansatte får medhold vil Høyesterett ha slått fast et prinsipp om at ansatte skal beholde tips de mottar uten at arbeidsgiver forsyner seg av den.

– Kostnader pålagt arbeidsgivere av det offentlige skal ikke veltes over på ansatte, mener LO-advokat Håkon Angell, som sammen med Fredrik Wildhagen fører saken for de ansatte og Fellesforbundet.

Får de ansatte medhold kan heltidsansatte servitører i to hotellene se fram til rundt 1.000 kroner mer i tipsinntekt i måneden.

En avgjørelse i arbeidstakernes favør vil få konsekvenser for langt flere arbeidsgivere. Rundt 260 av NHO Reiselivs medlemsbedrifter svarte i en undersøkelse i fjor at de har slike trekkordninger. Det utgjør 55 prosent av medlemsmassen.

Høyesterett behandler saken 10. og 11. januar.