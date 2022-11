Støre skal blant annet møte mannskap om bord.

Hangarskipet er det største skipet i den britiske marinen og er flåtens flaggskip, opplyser Forsvaret.

Skipet har hjemmebase i Portsmouth i England og har siden 10. november vært ute på oppdrag som en del av den britiske militæroperasjonen Operation Achillean, blant annet i Nordsjøen. Oslo-besøket skjer i den forbindelse, og det skal gjennomføres flere møter og samtaler om det norsk-britiske forsvarssamarbeidet.

Også to fregatter, en destroyer, og et forsyningsskip ankom Oslo. HMS Queen Elizabeth ligger ved Søndre Akershuskai under oppholdet.