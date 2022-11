Tengs-tiltalte i vill politijakt etter blotterepisode

Politiet hadde denne kvelden i 1996 fått meldinger om to ulike blotterepisoder i Haugesund sentrum, og rykket ut for å lete etter blotteren.

– Etter en stund så vi en som passet til beskrivelsen som sto bak et busskur ved noen jenter, sier Edgar Mannes under Tengs-rettssaken i Haugaland og Sunnhordland tingrett mandag.

Han er i dag politistasjonssjef i Haugesund, men jobbet 90-tallet i ordensavdelingen i politiet.

Mannes løp etter det som er den samme mannen som nå er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs.

– Da jeg tok ham igjen hadde han fått start på bilen sin – en Opel Ascona. Jeg sto foran bilen og markerte at han skulle stanse, men han satte bilen i gir og kjørte av gårde. Jeg kastet meg til siden, men han var likevel borti meg, og han kjørte av gårde, sier Mannes.

Mannes satte seg inn i en politibil med en kollega og tok opp jakten. Underveis i biljakten skrudde mannen av billysene. Han gjorde også flere forbikjøringer i høy fart.

Etter en stund kjørte tiltalte bilen ut på et jorde, der den satte seg fast, og han ble pågrepet kort tid etter.

– Da jeg pågrep ham beklaget han at han nesten hadde kjørt på meg. Han sa at han hadde blitt arrestert for blotting før og var desperat etter å komme seg unna, sier Mannes.

Politimannen deltok også i vaktholdet på Tengs-åstedet året før blotterepisoden.