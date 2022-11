Flere sier de har fått dårligere hukommelse av corona

I 2020 oppga litt over 3 prosent (1.050) av de spurte at de har fått dårligere hukommelse, mens det i 2022 er 10 prosent som svarer det samme (3.300).

Det viser foreløpige tall P4-nyhetene har fått fra den norske koronastudien ved Oslo universitetssykehus. Forsker og prosjektleder Arne Søraas mener tallene gir grunn til bekymring.

– Flere og flere nevner dette med hukommelse, sier Søraas.

Så langt har de sett på svarene fra 33.000 nordmenn. Spørsmålet de fikk, var om de hadde merket noe med hukommelsen de siste tre ukene.

– Tallene sier jo at kanskje opp til 10 prosent eller faktisk flere, merker at noe har skjedd med hodet. Det er jo ikke bra, sier Søraas.

Studien viser at man kan bli plaget over lang tid, og at plagene blir verre for hver gang man får corona. Flere av de som rapporterte om hukommelsesproblemer for over ett år siden, sier de fortsatt er plaget, sier Søraas.