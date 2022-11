Person bekreftet omkommet i Indre Fosen

En person er erklært død på stedet etter en trafikkulykke ved Osavatnet i Indre Fosen i Trøndelag.

Ulykken skjedde på fylkesvei 715 Hogsdalsvegen i går kveld, og politiet meldte om dødsfallet rett etter klokka 23. De pårørende er varslet, opplyser Trøndelag politidistrikt.

Ung mann stukket i armen i Tønsberg

En mann i tenårene behandles ved akuttmottaket etter å ha blitt stukket i armen med en skarp gjenstand på Husvik i Tønsberg. Han betegnes ikke som alvorlig skadd.

Sørøst politidistrikt ble varslet om hendelsen, som skjedde i en bolig, klokka 1.40 i natt. Foreløpig er ingen pågrepet i saken.

Disneys toppsjef slutter på dagen



Bob Chapek går av som administrerende direktør i Disney med umiddelbar virkning, og Robert A. Iger tar over stillingen. Endringen kommer noen dager etter at Bob Chapek sa at han planlegger å gjennomføre besparelser i selskapet, skriver CNBC.

8. november kom Disneys regnskap for fjerde kvartal. Regnskapet viste at Disney har lyktes med å skaffe 12,1 millioner nye abonnementer på strømmetjenesten Disney+. Kostnadene for selskapets strømmeavdeling har imidlertid mer enn doblet seg det siste året.

Iran starter nye angrep mot kurdiske grupper i Irak

Iran innledet sent i går kveld nye angrep mot kurdiske opposisjonsgrupper med base i nabolandet irakiske Kurdistan. Det skjer en uke etter lignende angrep på fraksjonene Teheran anklager for å ha oppildnet til protestene som ryster landet.

I to måneder har høylytte protester utløst av dødsfallet til den kurdisk-iranske kvinnen Mahsa Amini (22) gitt gjenlyd i Iran og utenfor landets grenser. Amini døde i varetekt dager etter at hun ble arrestert for angivelig brudd på landets strenge kleskodeks for kvinner.

Schiff: Musks Trump-beslutning stort feilgrep

Demokratene beklaget gjeninnføringen av Trumps Twitter-konto i løpet av helgen, og representanten Adam Schiff kalte det «en forferdelig feil».

– Som vi viste i høringene 6. januar, brukte presidenten den plattformen for å oppfordre til angrepet på Capitol. Hans kommentarer om visepresidenten – hans egen visepresident – satte Mike Pences liv i fare, sa Schiff i går på NBC ifølge New York Daily News.

Carlsen ubeseiret gjennom Champions Chess

Allerede før avslutningen av hadde Magnus Carlsen sikret seieren i Champions Chess-turneringen i San Francisco. I natt norsk tid vant han 3-1 over polske Jan-Krzysztof Duda.

Runden, der Carlsen startet med hvite brikker, åpnet med remis, før nordmannen tok det neste partiet. Så fulgte nok et remisparti. I det siste partiet før det eventuelt ville ha gått over i lynsjakk, vant Carlsen igjen med svarte brikker, og dermed var seieren hans.