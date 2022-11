Person omkom i trafikkulykke i Indre Fosen

Ulykken skjedde på fylkesvei 715 Hogsdalsvegen søndag kveld. De pårørende er varslet, opplyser Trøndelag politidistrikt.

Ifølge Adresseavisen var det forbipasserende som varslet nødetatene om ulykken klokka 20.59. Det var én person i bilen, som havnet på taket, opplyser politiet.

Et redningshelikopter ble sendt til stedet med termisk kamera for å utelukke at det kunne være flere involverte personer.

Statens vegvesen opplyser at Hogsdalsvegen er stengt ved Osavatnet. Omkjøring er skiltet om fylkesvei 718 Rissa-Hasselvika.