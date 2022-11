Trafikkulykke i Indre Fosen – betegnes som alvorlig

Ulykken skjedde på fylkesvei 715 Hogsdalsvegen ved Osavatnet. Det var forbipasserende som varslet nødetatene klokka 20.59 søndag kveld, skriver Adresseavisen.

– Det er en veldig alvorlig trafikkulykke. Det er en person som sitter fastklemt, opplyste operasjonsleder Svein Erik Wagnild i Trøndelag politidistrikt til avisen.

Bilen havnet på taket og beskrives som totalskadd, sier Wagnild

Statens vegvesens ulykkesgruppe er sendt til ulykkesstedet for å gjøre undersøkelser. Politiets kriminalteknikere er også på vei, sier operasjonslederen.

Et Sar Queen redningshelikopter ble sendt til stedet for å søke med termisk kamera for å utelukke at det kunne være flere involverte personer.

Statens vegvesen opplyser at Hogsdalsvegen er stengt ved Osavatnaet. Omkjøring er skiltet om fylkesvei 718 Rissa-Hasselvika.