I Nord-Norge er snittprisen anslått til 1,78 kroner per kilowattime (kWh) mandag, og maksprisen er anslått til 3,14 kroner, viser foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool.

Til sammenligning har prisene i nord variert mellom noen få øre og 30–40 øre siden tidlig i høst, og søndag er prisen mellom 20 og 33 øre, melder Nordlys.

Kraftanalytiker Olav Johan Botnen i Volue Insight sier til avisen at den viktigste forklaringen på prishoppet ligger i Nord-Sverige.

Fryser inn elver

Nord-Sverige opplever nemlig årets første kuldeperiode.

Gjennom en styrt innfrysing av de nordsvenske elvene, stenger de store deler av kraftproduksjonen, og dermed er det ikke rom for strømeksport.

– Dermed blir man koblet på de sørsvenske og sørnorske strømprisene, som jo er høye, forklarer Botnen til Nordlys.

Målet med innfrysingen av elvene er at kraftverkene skal kunne drives problemfritt gjennom hele vinteren, uten at det danner seg propper.

Han sier at innfrysingen er ventet å ta to dager, og at strømprisene trolig vil falle igjen fra onsdag.

Tredje høyeste

Bransjebladet Europower skriver at kraftprisen mandag ligger an til å bli den høyeste så langt i år i de to nordligste prisområdene.

Døgnprisen vil trolig bli den tredje høyeste noensinne i Nord-Norge, og man må tilbake til november i fjor for å finne to dager der strømprisen var høyere enn 1 krone og 79 øre per kilowattime.

Strømprisen i Sør-Norge er også på vei opp og passerer to kroner. Likevel er den relativt lav sammenlignet med hva man må betale ellers i Europa.

Ifølge Europower bidrar lavere temperaturer og lite vind til høye strømpriser i Europa.