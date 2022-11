Mann siktet for grov kroppsskade etter brann i vogntog i Spydeberg

Den siktede er en utenlandsk statsborger med arbeidsmessig tilknytning til Norge, men var søndag ettermiddag ennå ikke pågrepet av politiet, skriver Smaalenenes Avis.

– En mann i 40-årene er siktet for grov kroppsskade. Vi forsøker å få tak i ham nå. Det skal være en relasjon mellom siktede og fornærmede, og det er ingenting som tyder på at siktede er farlig for andre, sier politiadvokat Stian Sjøli Johannessen i Øst politidistrikt til avisen.

Nødetatene fikk melding om brann i et parkert vogntog i 5-tiden lørdag morgen. Da brannvesenet kom til stedet, sto både en trekkvogn og to tilhengere i full fyr. På stedet ble det funnet en mann som betegnes som hardt skadd. Mannen fikk søndag fortsatt behandling på sykehus.

Politiet drev lørdag sporinnhenting på stedet og kriminaltekniske undersøkelser i en bygning like ved.

– Politiet etterforsker saken, men vi vil ikke gå i detalj på det annet enn at det er gjennomført en rekke avhør og fortsatt aktuelt med flere avhør. Fornærmede er hardt skadd, og det vil være aktuelt å avhøre ham. Vi er fortsatt i en innledende fase, sier Johannessen.