Beruset mann rygget på ring 3 i Bærum

Oslo politidistrikt meldte om saken rett etter midnatt natt til søndag.

– Nok en promillekjører stoppet etter tips fra publikum. Denne gang inkluderte vinglingen rygging på ring 3. Vi fikk stoppet sjåføren ved Sandvika, og blåseprøven bekreftet at sjåføren var alkoholpåvirket, melder operasjonssentralen.

Den mistenkte er en polsk statsborger i 40-årene.

Tidligere på kvelden stanset politiet en ung mann ved Abildsø, sørøst i Oslo. Han hadde da forsøkt å stikke fra en laserkontroll ved Taraldrud.

– Nå er han mistenkt for ruspåvirket kjøring. Han ble også målt til høyere hastighet under forfølgelsen enn under laserkontrollen, skriver operasjonssentralen.

Noe senere ble en mannlig bilist uten gyldig førerkort stoppen i Gamlebyen, mistenkt for å være «ruset på forskjellige rusmidler som ikke er forenlig med å kjøre bil».