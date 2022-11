VG: Advokat anmelder politiet etter informantdrap

Lørdag skrev VG om en 33 år gammel mann fra Tønsberg som i mars 2021 ble bedt av en politimann om å skaffe opplysninger om en annen kriminell mann.

Seks uker senere ble mannen funnet skutt og drept. Mannen som han skulle skaffe opplysninger om, er nå siktet for drapet.

Flere spor i politiets etterforskning peker på at drapsmotivet var at mannen var politiinformant. Nå har mannens forsvarer, Jon Anders Hasle, anmeldt Sørøst politidistrikt og politimannen til Spesialenheten for politisaker, skriver avisen.

– Det etterlatte inntrykket når man leser meldingsdialogen mellom politimannen og avdøde, er at reglene for informantvirksomhet ikke er fulgt. Så jeg har bedt Spesialenheten etterforske om informantbehandlingen kan innebære en straffbar grov tjenestefeil, sier Hasle.

Sørøst politidistrikt har ikke villet bekrefte hvorvidt mannen var oppført i informantregisteret.