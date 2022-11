Malingen er vasket vekk av statuene i Vigelandsparken

Malingen ble vasket av allerede fredag, opplyser kurator Marte Grette ved Vigeland-museet til Avisa Oslo.

Vaskejobben ble utført av museets konservatorer i tillegg til hjelp fra firmaet Stopp Tagging. Malingen var vannbasert og hadde ikke rukket å tørke, ifølge Grette.

– Men granitt er porøst og har hull nok til at maling kan trekke inn. Foreløpig er det ikke satt i gang noe dypere restaureringsarbeid, men vi skal følge med i tiden som kommer på de delene av monolittskulpturene som ble rammet og se om det er behov for ytterligere rengjøring, sier hun.

Det var fredag formiddag at to klimaaktivister tilgriset statuene med oransje maling. De to er politianmeldt.