Kreftforeningen inviterer nordmenn til å kjøpe en stjerne i førjulstiden som en del av «Stjerneaksjonen». Pengene fra salget går til kreftforskning, slik at flere kan komme seg hjem til høytidene og andre dager i året.

– Årets kampanjefilmer viser kreftpasienter på sitt aller mest sårbare. Vi får være med på kontroll, i de sekundene før de skal få beskjed av kreftlegen sin om behandlingen har virket. På denne måten ønsker vi å synliggjøre håp, forteller Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Det er kreftpasientene Willi René Mehrmann, Lisa Zurhaar og Silje Holteberg som har fått reaksjonene sine dokumentert på film.

– Filmene har en autentisk nerve som vi håper er utløsende for at mange vil støtte aksjonen. Stadig flere kreftpasienter får gode nyheter, takket være forskning. Det viser at det nytter, sier Stenstadvold Ross.

Med seg på laget har Kreftforeningen fått med seg den prisvinnende dokumentarfilmskaperen Aslaug Holm, som står bak kjente filmer som Brødre og Generasjon Utøya. Hun erkjenner at prosjektet var en sterk opplevelse.

– Det er veldig sterkt å skildre ekte menneskers liv, og jeg har fått en utrolig tillitt blant de tre hovedpersonene i denne filmserien. Jeg er takknemlig for å få lov til å være til stede og dokumentere kanskje et av de livs viktigste øyeblikkene i deres liv. Det har vært enormt inspirerende, sier Holm.

Under Stjerneaksjonen henges det opp stjerner på norske sykehus og sykehjem, gitt av folket. I år fyller aksjonen ti år, hvilket feires med et samarbeid med Snøhetta som har designet flere nye stjerner og lysestaker.

Denne artikkelen ble først publisert på Kampanje.no.