Mann pågrepet for voldtekt av barn

BA skriver at mannen fremstilles for fengsling i Hordaland tingrett lørdag ettermiddag, siktet for seksuell omgang med barn under 14 år.

Politiet opplyser også til BA at siktelsen omfatter ett offer.

Den siktede mannens forsvarer, Jørgen Riple, sier til Bergens Tidende ( BT ) at mannen ikke erkjenner straffskyld.

– Han mener det ikke har skjedd og har en annen versjon. Så får vi håpe at etterforskningen viser at min klients versjon er den riktige, sier Riple før fengslingsmøtet.