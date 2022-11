Felling av årets juletre til London

Lord Mayor of Westminster, Hamza Taouzzale, og den britiske ambassadøren til Norge, Richard Wood, er med ordfører Marianne Borgen inn i Nordmarka for den årlige tradisjonen med å felle årets juletre som skal til London. Mens de tar seg en krus skogskaffe, synger skoleelever for deltakerne.

Pepperkakebyen i Bergen åpnes

Bergens ordfører Linn Kristin Langley Engø foretar den tradisjonelle, offisielle åpningsmarkeringen av pepperkakebyen.

Verdens toalettdag

Lørdag er det verdens toalettdag. Dagen markeres hvert år for å sikre at alle skal ha trygge sanitærforhold innen 2030.

Klimatoppmøtet i Egypt

FNs klimatoppmøte COP27 fortsetter på overtid i Sharm el-Sheikh i Egypt. Mange uløste spørsmål og vanskelige stridstemaer gjør at møtet varer lenger enn planlagt.

EUs frist til Ungarn utløper

Ungarn har frist til lørdag med å gjennomføre tiltakene EU-kommisjonen har satt som vilkår for å utbetale 7,5 milliarder euro fra EU-budsjettet.

Kongsvinger møter Sandefjord

Kongsvinger spiller mot Sandefjord klokka 16 i en kvalifiseringskamp til eliteserien i fotball. Sandefjord vant den første kampen 4-0.