Twitter-brukerne får avgjøre Trumps skjebne

Twitters nye eier Elon Musk la i natt ut en avstemning der han ber Twitters brukere om tidligere president Donald Trumps konto skal gjenåpnes. Avstemningen holdes åpen i ett døgn.

Det var 9. januar 2021 at Twitter stengte Trumps konto. Det skjedde tre dager etter stormingen av Kongressen.

Kunnskapsministeren ber om gransking av privatskole

Utdanningsdirektoratet skal granske privatskolekjeden Akademiet. Beskjeden om det kommer fra kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), skriver Klassekampen.

Akademiets Kjetil Eide skriver en epost til avisa at han ikke har noen problemer med at direktoratets jurister kommer. – Vi ønsker en god dialog med både Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet og vil selvfølgelig svare på spørsmålene som kommer, uttaler han.

Person til sykehus etter vold på Fagernes

En mann i 60-årene er fløyet til sykehus i Oslo med ukjent skadeomfang etter en voldshendelse på Fagernes i Valdres. En mann i 20-årene er pågrepet i saken. Innlandet politidistrikt ble varslet om saken rett før klokka to i natt.

– Vedkommende ble tatt inn på legevakt på Fagernes, og etter en kortere konsultasjon ble det bestemt å sende ham til Ullevål sykehus, forteller operasjonsleder Bård Einar Hoft til NTB.

Fem til sykehus etter blokkbrann i Moss

Til sammen ni personer er sendt til sykehus og legevakt etter en brann i en blokkleilighet i Moss. Øst politidistrikt meldte om brannen i Gudes gate ved 23.45-tiden, og to timer senere var den rapportert slukket.

– 42 personer evakuert, melder operasjonssentralen. Fire personer er sendt til Sykehuset Østfold Kalnes, og fem personer er fraktet til legevakt.

Colombia-fredssamtaler starter

Mandag ettermiddag gjenopptas fredssamtalene mellom Colombias regjering og den marxistiske geriljaen ELN. Det kunngjorde begge parter i en uttalelse i natt. Samtalene skal finne sted i Venezuelas hovedstad Caracas.

Colombias regjering brøt samtalene med ELN i 2019 da geriljagruppen hadde påtatt seg ansvaret for et angrep på et politiakademi i hovedstaden Bogota.

Carlsen vant igjen i California

Magnus Carlsen gikk seirende ut av femterundekampen i Champions Chess Tour-finalen i natt norsk tid. Han vant 4-3 over vietnamesiske Le Quang Liem.

Carlsen, som startet med hvite brikker, vant det første partiet, før motstanderen utlignet til 1-1. Så fulgte to partier med remis. De to vant hvert sitt hurtigsjakk-parti, og i det avgjørende armageddon-partiet vant nordmannen.