Person flys til sykehus etter voldsepisode på Fagernes

Innlandet politidistrikt ble varslet om saken rett før klokka to natt til lørdag.

Offeret er en mann i midten av 60-årene, opplyser operasjonsleder Bård Einar Hoft til NTB. Skadeomfanget er ikke kjent.

– Vedkommende ble tatt inn på legevakt på Fagernes, og etter en kortere konsultasjon ble det bestemt å sende ham til Ullevål sykehus, forteller operasjonslederen.

Den pågrepne er siktet for kroppsskade og er i midten av 20-årene, ifølge politiet.

Operasjonslederen opplyser at det er for tidlig å si noe om hva som var foranledningen for voldshendelsen.

– Vi er helt i startgropen i etterforskningen, legger operasjonslederen til.