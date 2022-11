Konteinerskip i Kristiansand uten framdrift er slept til land

Det var konteinerskipet Spirit som fikk problemer like etter avgang fra Kristiansand. Skipet mistet all elektrisitet og all framdrift.

Hendelsen ble beskrevet som en nødsituasjon, skriver Fædrelandsvennen.

Det blåste sterk østlig vind med vindkast på 15–16 meter i sekundet i området, men skipet slapp ankeret og fikk i tillegg hjelp av slepebåten BB Supporter som tilfeldigvis befant seg like ved.

Rundt klokken 14.30 kom slepebåten Athos til stedet, og konteinerskipet ble slept til kai igjen.

Skipet la fra kai ved Lagmannsholmen klokka 7, og problemene startet om lag klokka 8.15.