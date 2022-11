Flaggskipet i den britiske marinen kommer til Oslo

Hangarskipet er det største i den britiske marinen. Det ble satt i drift i juli 2014, er 284 meter langt og har kapasitet til 40 luftfartøy. Det er det største britiske marineskipet som noen gang er bygget.

Den britiske marinen skriver på sine nettsider at skipet nå er i Nordsjøen. Mandag kommer det til Oslo, opplyser den britiske ambassaden.

Forsvarsdepartementet opplyser at det onsdag skal være møter for sikkerhets- og forsvarsforumet Northern Group om bord på skipet, med en pressekonferanse i etterkant. Sikkerheten i regionen vil stå på agendaen på møtet.

Tirsdag skal forsvarsministerne i de nordiske landene møtes på Grand Hotel i Oslo, der ett av temaene er Sverige og Finlands søknad om medlemskap i Nato.

Forsvaret skriver i en pressemelding at det skal gjennomføres flere møter og samtaler om videre samarbeid mellom Norge og Storbritannia i forbindelse med besøket i Oslo.

I tillegg til flaggskipet kommer to fregatter, en destroyer og et forsyningsskip. Flaggskipet skal legge til kai ved Søndre Akershuskai.

HMS Queen Elizabeth har de siste dagene vært på øvelse øst for Storbritannia med F-35 stealth-jagerfly i forkant av øvelser med partnerland. Den britiske marinen skriver at utplasseringen av skipet er for å vise at Nato står samlet.