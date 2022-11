Aktor ber om ett år og fire måneders fengsel for tidligere DNV-ansatt

Det skriver Teknisk Ukeblad.

Den 53 år gamle mannen var først siktet for spionasje, men denne siktelsen ble frafalt, og han ble tiltalt for grov korrupsjon.

Mannen ble pågrepet under et møte på en restaurant på Lilleborg i Oslo 15. august i 2020 med det som ifølge PST var en russisk etterretningsagent. Nordmannen jobbet i DNV GL, tidligere Det Norske Veritas. Påtalemyndigheten mener at han i løpet av perioden 2018 til 2020 skal ha mottatt mellom 40.000 og 50.000 kroner fra en russisk etterretningsoffiser.

Sivilingeniøren skal ha delt informasjon med den russiske agenten åtte til ti ganger, fordelt på 15 møter. PST har beslaglagt tre minnepinner som skal ha blitt brukt til formålet.

Aktor Carl Fredrik Fari mener det viktigste i saken er tapsfaren for den nå tidligere arbeidsgiveren.

– Flere kunder har varslet søksmål mot DNV, så saken er en belastning for dem, sa han under rettssaken.