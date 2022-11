– Per Arne sovnet inn på sykehuset i natt etter kort tids kreftsykdom. Han ble 61 år gammel, sier Syrstad til kanalen.

Olsen har vært statsforvalter siden 2019. Han har tidligere vært andre nestleder i Frp og var ordfører i Tønsberg fra 2003 til 2009.

Fra 2009 til 2013 var han stortingsrepresentant og var blant annet medlem av helse- og omsorgskomiteen. Fra 2016 var han fylkesmann i Vestfold.

Frp-leder Sylvi Listhaug hyller Olsen.

– Det er med stor sorg vi har fått beskjed om at Per Arne Olsen har gått bort så altfor tidlig. Per Arne har vært av stor betydning for Frp som folkevalgt, tillitsvalgt og ansatt i årtier, sier hun.

– Han var en humørspreder og en fantastisk politiker, vel ansett i alle partier og blant folk. Hans pågangsmot, livsenergi og kloke personlighet vil bli dypt savnet. Våre tanker går til Lise og resten av familien, sier Listhaug.