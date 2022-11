Polakken, som jobbet i Ulvik, ble sist sett nær Solsævatnet da han var på fjelltur i området i september 2016.

I oktober ble det funnet levninger ved fjellvannet Ljoneskrulen og politiet har nå fått bekreftet at de levningene stammer fra den polske 30-åringen, skriver Avisa Hordaland.

– Det framstår som en ulykke, sier politioverbetjent Bjørn Inge Aarsand til avisen.

Han legger ikke skjul på at det er godt at saken nå er oppklart og at både turgåere og sauesankere har vært til god hjelp.

– Det er mange som har gjort en ekstra innsats for å finne ut av hva som har skjedd, sier operasjonslederen.

De pårørende i Polen er varslet.