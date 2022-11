Fagforbund vil ikke kritisere laksepermitteringer

Mens laksenæringen krangler med regjeringen om forslaget til lakseskatt, er det sendt ut permitteringsvarsel til rundt 1.300 ansatte i næringen. Fagforeningen sier den skjønner hvorfor dette skjer, skriver Klassekampen.

– Jeg vil si at vi har forståelse for det. Nå er det vanlig med sesongpermitteringer i denne bransjen, men ikke i det omfanget vi ser nå, forbundssekretær Yngve Hansen i NNN. Han opplever ikke at bedriftene skyver de ansatte foran seg i kampen mot den varslede grunnrenteskatten.

– Det blir en for tabloid framstilling. Det er en konsekvens av usikkerhet som følge av forslaget. Det skyldes usikkerhet knyttet til inngåelse av langsiktige fastpriskontrakter, sier han.

Både Hansen og forbundet mener næringen kan og vil betale skatt, men sier det må være en forutsigbarhet i bunnen.

Næringen har protester mot at en såkalt normpris, koblet til lakseprisen på Nasdaq-børsen, skal legges til grunn, mens bedriftene forholder seg til kontrakter med fast pris.

– Når du kan havne i en skatteposisjon der du betaler over hundre prosent, så forstår vi at bedriftene gjør som de gjør, sier Hansen.