To skadd i rekkehusbrann på Bøler i Oslo

Brannen er i 19.30-tiden fortsatt ikke slukket, men brannvesenet har delvis kontroll.

Én person er kjørt til sykehus med brannskader av ukjent omfang, mens en annen person har fått røykskader som ikke er alvorlige, skriver NRK.

Brannen i Bølerbakken oppsto i en rekke med fire enheter. Alle fire er totalskadd.

– Vi har fått gjennomsøkt begge leilighetene i hver ende uten funn, og vi jobber nå for å forhindre spredning. Vi har dempet ilden godt, men det er fortsatt spredningsfare, sa vaktleder Eirik Fredriksen i brannvesenet til NTB i 17.30-tiden torsdag.

Han legger til at de jobber for å få kontroll over flammene, og har god progresjon på slokningsarbeidet.

En periode stoppet ikke T-banen på Bøler T-banestasjon fordi det var mye røyk i området.

Veldig mange anrop

Vaktlederen sier at de fikk meldingen om brannen i rekkehuset klokka 16.04.

– Det var veldig mange anrop. Vi sendte med en gang store ressurser. Da de kom fram, så de at det brant i to leiligheter i midten av bygget med fire leiligheter. Vi har fått gjennomsøkt begge leilighetene i hver ende uten funn, sa han.

Brannvesenet var på stedet med 14 biler. Det ble også meldt om noen trafikale utfordringer på stedet.

Stor røykutvikling

– Det er ble meldt om kraftige flammer og ild i taket langs hele rekkehuset. Det er virkelig dramatisk, sa operasjonslederen Gjermund Stokkli rett etter at politiet først meldte om brannen klokka 16.25 torsdag.

På Twitter opplyste politiet at det er stor røykutvikling i området.

– Beboere bes om å lukke vinduer og vinduer slik at røyk ikke kommer seg inn, skrev de.

Beboere som er evakuert kan møte på Bøler skole, der det vil bli opprettet et midlertidig evakueringssenter.