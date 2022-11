Det bekrefter administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge til NRK.

– De ble invitert til et møte om et forslag som berører hele bransjen. Dermed er det naturlig at det nettopp er bransjeorganisasjonene som møter. De fem største selskapene er representert via oss, sier Ystmark.

Sjømatbedriftene stiller også i innspillsmøtet fredag, skriver E24, som først omtalte saken. Det går fram av en melding de to bransjeorganisasjonene sendte ut torsdag.

«Regjeringens forslag til vesentlige og omfattende endringer i havbruksindustrien sine rammevilkår er ikke noe som bare angår de fem største selskapene», skriver Sjømat Norge og Sjømatbedriftene i meldingen.