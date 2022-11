– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver Mattilsynet.

Det var fiskehelsetjenesten Stim AS som varslet om funn som var forenlig med viruset. Sykdommen er ufarlig for mennesker, men alvorlig for laks. Det blir nå innført restriksjoner mot flytting av fisk og andre ting, noe som kan bli strammet kraftig inn dersom mistanken blir bekreftet.