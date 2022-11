– Vi mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse. Etterforskningen fortsetter og siktelsen er den samme, sier politiadvokat Eli Andrea Skaar til Bergensavisen.

Mannen er siktet for seksuelle overgrep mot to barnehagejenter. Han erkjenner ikke straffskyld og har gitt uttrykk for at han er helt knust over anklagene.

En forelder i barnehagen tok kontakt med politiet i september, og mannen ble da siktet og varetektsfengslet for overgrep. I tillegg ble han på nytt siktet for et tre år gammelt forhold, som i sin tid ble henlagt fordi det ikke gikk an å bevise at det hadde skjedd noe straffbart.

– Etterforskningen går mot slutten, men vi fortsetter arbeidet med å gjennomgå digitale beslag. Vi er fortsatt interessert i tips fra publikum, sier Skaar.

Mannen er suspendert fra stillingen og kan ikke gjenoppta arbeidet før etterforskningen er avsluttet.