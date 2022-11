Mann tiltalt for grov voldtekt av ung jente

Mannen erkjenner ikke straffskyld, skriver NRK.

Det er satt av seks dager til rettssaken, der mannen også er tiltalt for å ha framstilt materiale som seksualiserer barn. Han var i besittelse av videoer og bilder av overgrep mot barn helt ned i spedbarnsalder. Ifølge tiltalen har han også opptrådt seksuelt krenkende i nærheten av et annet barn.

Voldtektene av den fornærmede jenta, som er under 14 år, skjedde over en periode på et år.

– Handlingene har medført ekstreme påkjenninger og vil ha konsekvenser for både ofrene og deres familier resten av livet, sier bistandsadvokat Tore Helseth Høyer.