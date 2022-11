Norge i dialog med EU om å bidra til opplæring av ukrainske soldater

Mandag denne uken ble det bekreftet at EU oppretter et nytt, militært treningsoppdrag for ukrainske soldater.

– Regjeringen er i samtaler med EU om et norsk bidrag til denne operasjonen, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) da hun holdt sin halvårlige EØS-utredning for Stortinget torsdag morgen.

I første omgang skal 15.000 ukrainere få opplæring i Polen og Tyskland. Danmark er blant landene som har sagt seg villig til å bidra i treningsopplegget. Sverige vurderer det samme.

Opplæringen går i gang om et par uker, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell mandag.

EUs utenrikstjeneste har tidligere bekreftet overfor TV 2 at Norge er velkommen til å bidra i det nye militæroppdraget.