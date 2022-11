Variable avtaler har gitt flere strømkunder sjokk når regningen kommer.

– Forbrukere har liten eller ingen forutsetning for å løpende vurdere selskapets prissetting, og om dette er en fornuftig avtale å inngå. Her spekulerer selskapene åpenbart i folks ønske om trygghet og forutsigbarhet, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

– Stadig flere sliter med å få endene til å møtes, ikke minst som følge av rekordhøye strømpriser. Arbeidet med å få på plass fornuftige fastprisavtaler bør intensiveres, slik at folk kan få den forutsigbarheten de ønsker, sier hun.

Flere hundre henvendelser

Bergensavisen skrev tirsdag at Forbrukerrådet hadde fått flere hundre henvendelser fra strømkunder i forbindelse med regningen for oktober.

Variabelavtalene kan bli dyrere ettersom man kjøper inn strøm fram i tid. Da spotprisen falt markant, ble differansen mellom variabelprisen de kunne tilby og spotprisen unormalt stor.

Nettavisen skriver at Fjordkraft vedgår at avtaleformen har slått svært uheldig ut denne senhøsten.

– Det blir ingen trygghet og sikkerhet for forbrukerne av dette, selv om det selges inn som nettopp det, sier Blyverket til Nettavisen.

– Forstår ikke hva de takker ja til

Forbrukerrådet sier selskapene tar feil når avtalene markedsføres som trygge.

– Selskapene forsøker opplagt å tilsløre hva disse avtalene faktisk innebærer. Vi har også fått en rekke henvendelser fra forbrukere som opplever at avtalene markedsføres aggressivt av selskapene, og at de ikke har forstått hva de har takket ja til, sier Blyverket.

Forbrukerrådet anbefaler alle som har en variabel avtale om å bytte. De opplyser at man kan sjekke strømpris.no for oversikt over de beste avtalene i markedet.