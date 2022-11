Ny forskrift skal minimere spilleavhengighet

Den nye forskriften fastsetter flere generelle regler som skal gjelde for alle som tilbyr pengespill. Blant annet kommer det krav om risikovurdering av de som spiller, bedre internkontroll, forbud mot autoplay og vip-tilbud.

Det blir også felles regler for markedsføring, blant annet krav om tydelig informasjon om aldersgrense og kontaktinformasjon til hjelpelinjen. Markedsføingen skal heller ikke på noen måte glorifisere eller fremstille pengespill som risikofritt.

– Jeg tenker at den nye reglene kanskje ikke er noe folk kommer til å merke, men forhåpentligvis unngår vi at noen havner i den ulykkelige situasjonen at man blir spilleavhengig, at det går for langt og at man spiller bort penger man ikke har, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til NTB.

Monopol i Norge

– Det er slik at Norge er i en unik situasjon fordi vi har monopol på pengespill med for eksempel Norsk Tipping og Rikstoto. Vi som myndigheter har muligheten til å gå inn og regulere, sier Trettebergstuen.

Hun sier videre at alternativet er at det hadde vært fritt fram for alle de utenlandske aktørene.

– Ser vi på de utenlandske TV-kanalene er det masse aggressiv og villedende reklame fra aktører som egentlig ikke har lov å drive i Norge. De lokker folk ved å ringe dem opp når de akkurat har vært på rehabilitering. De oppfører seg uansvarlig, sier ministeren.

Et større problem enn mange tror

– Pengespill for de fleste er at vi kjøper oss et Flax-lodd eller leverer inn en lottokupong i ny og ne, men for veldig mange er det mye mer alvorlig, sier Trettebergstuen.

I 2015 beregnet Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (spillforsk) UiB i Bergen at det var 34.000 spilleavhengige. I 2019 var det økt til 55.000, ifølge Blå Kors.

– At det er et stort og økende problem er det ingen tvil om. Disse tiltakene er derfor viktige for å hindre at flere trår over terskelen, sier generalsekretær Trine Stensen i Blå Kors.

Ny pengespillov

I mars vedtok Stortinget en ny lov for pengespill. Forskriften som nå har kommet, er den siste byggesteinen i et omfattende arbeid med regelverket i pengespillfeltet. Sammen med den nye loven skal forskriften sikre en mer helhetlig ivaretakelse av de overordnede målene for politikken i hele pengespillfeltet.

Lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven vil bli erstattet med den nye pengespilloven, som er grunnlaget for den nye forskriften for pengespill.

Den nye forskriften vil tre i kraft 1. januar 2023, samtidig med den nye pengespilloven.