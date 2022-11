Republikanerne vinner Representantenes hus

Republikanerne har fått 218 seter og dermed flertall i Representantenes hus, ifølge AP og andre amerikanske medier. Det var et ventet utfall i det amerikanske mellomvalget. Flertallet er imidlertid langt mindre enn det Republikanerne hadde ventet på forhånd.

Demokratene har til nå hatt knapt flertall i Representantenes hus, med 220 seter mot Republikanernes 212 plasser. Lørdag ble det klart at Demokratene har sikret seg flertall i Senatet.

Myanmar løslater nesten 6.000

Militærjuntaen i Myanmar skal i dag løslate nærmere 6.000 personer i et masseamnesti i anledning landets nasjonaldag, opplyser en høytstående tjenestemann.

Storbritannias tidligere ambassadør Vicky Bowman og hennes ektemann Htein Lin, den japanske journalisten Toru Kubota og australske Sean Turnell, som var økonomisk rådgiver for Aung San Suu Kyis avsatte regjering, er blant personene som løslates.

Nordkoreansk rakettoppskyting

Nord-Korea skjøt i natt opp en ballistisk kortdistanserakett ut over havet øst for landet, ifølge den sørkoreanske generalstaben. Nord-Korea har i høst gjennomført en rekke rakettester, blant annet med ballistiske raketter, som svar på felles militærøvelser som Sør-Korea, Japan og USA har holdt.

Ballistiske raketter kan utstyres med kjernefysiske stridshoder. Slike rakettoppskytinger er derfor i strid med FN-sanksjoner som er innført mot Nord-Korea.

Stavanger-siktet nekter straffskyld

Den tredje av de siktede etter drapet på Vestre Platå i Stavanger sist helg ble avhørt i går. Han nekter straffskyld, skriver Stavanger Aftenblad. Mannen i 40-årene bor sør for Stavanger, men ble pågrepet i Oslo tirsdag. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap og blir fremstilt for varetektsfengsling i dag.

Dobbelt så mange millionlønninger i Oslo kommune

I Oslo kommune er det 531 ledere som tjener over en million kroner i året. I januar 2020 var det 254 ledere i kommunen som hadde millionlønn, skriver Aftenposten. Tallene får Senterpartiets gruppeleder i bystyret, Morten Edvardsen til å reagere. Partiet foreslår å endre prinsippene for å fastsette lederlønninger og hindre at lønnsforskjellene øker.

Ny seier for Carlsen i San Francisco

Magnus Carlsen har fått en kjempestart på Champions Chess Tour-finalen. I går ble Sjakhrijar Mamedjarov slått i det som var nordmannens tredje strake triumf. Carlsen avgjorde duellen med å vinne tre partier. Turneringen spilles over nett, men noen av spillerne, blant dem Carlsen, er på plass i USA.