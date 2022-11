Tron Johan Kristiansen var politibetjent på vakt på Karmøy natt til 6. mai 1995.

Da han og kollega Trygve Johan Mørch avsluttet tjenesten ut på morgenkvisten, kjørte de hjemover i en sivil politibil. De tok ruten over den lite trafikkerte Gamle Sundvegen, som var kjent for at det både foregikk promillekjøring og tjuvslakt av sau.

– Av en eller annen årsak så svingte jeg inn og kjører Gamle Sundveg. Jeg har vel aldri angret så mye på et rutevalg noen gang, sa den nå pensjonerte Kristiansen i Haugaland og Sunnhordland tingrett onsdag.

Da de to nærmet seg slutten av veien, så Kristiansen noe rødt i veien. Den sivile politibilen de kjørte var blitt tømt for utstyr. Det skulle vise seg å få betydning for hvor godt de politimennene fikk sett seg rundt.

– Vi slo fast at det måtte ha vært tjuvslakt

Kristiansen sier at de gikk ut av bilen, og at de kun hadde med seg en liten Maglite-lommelykt.

– Jeg husker nå bare at vi så den flekken i grusen. Vi slo fast at det måtte ha vært tjuvslakt og avsluttet tjenesten, forteller Kristiansen.

Aktor Nina Grande påpeker at Kristiansen i avhør tidligere har forklart at han så det som fremsto som slepespor.

Dagen etter ble han vekt og bedt om å stille på jobb ved åstedet. Da forsto han hva blodsporet de hadde sett tidligere på natta, måtte komme fra. Slept mer enn 40 meter i veien og ut i terrenget, ble den drepte jenta funnet.