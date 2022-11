– De store nedbørsmengdene i forrige uke bidro til å øke magasinfyllingen, øke kraftproduksjonen og redusere strømprisen. Etter flere uker med lav kraftproduksjon, nettoimport og mye nedbør, er fyllingsgraden i store deler av landet nå over normalen for årstiden, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen Inga Nordberg i Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE).

I forrige uke økte magasinfyllingen i sørlige Norge med 4,7 prosentpoeng og endte på 80,5 prosent. Samlet sett har fyllingsgraden i vannmagasinene i dette området økt med 22,1 prosentpoeng de siste sju ukene. For landet totalt er fyllingsgraden nå 81,9 prosent.

Økt kraftproduksjon og lavere strømpriser

Fra å ha ligget historisk lavt de siste ukene, var den samlede kraftproduksjonen om lag på gjennomsnittsnivå for denne tiden av året.

Mange fulle magasiner og mye nedbør første til at en del kraftverk måtte produsere strøm for å gjøre plass til mer vann – blant annet for å begrense flom. Samtidig var vindkraftproduksjonen høy både i Norge og landene rundt oss.

– Det ga til sammen en betydelig økning i kraftproduksjonen forrige uke, sier Nordberg.

Den høye produksjonen bidro igjen til reduserte priser, og med 28 øre/kWh hadde det sørlige Norge den laveste ukeprisen på over to år. Samtidig var strømproduksjonen høyere enn forbruket, og det ga en betydelig økning i netto eksport fra det sørlige Norge og fra Norge som helhet.

Fortsatt høye strømpriser framover

Selv om det nå er kommet mye vann i magasinene, er det fortsatt stor usikkerhet om situasjonen i vinter, sier seksjonssjef Ann Myhrer Østenby i NVE til TV 2.

– Når det gjelder selve vannmagasinene, går vi inn i vinteren med en bedre situasjon enn i fjor. Men i fjor var det ikke krig i Europa. Det er det nå. Derfor kan vi ikke friskmelde situasjonen som den er nå, sier Østenby.

Redaktør Gert Ove Mollestad i Montel viser til underskudd på gass, at en rekke atomkraftverk er ute av produksjon, samt krigen i Ukraina.

– Vi må nok forvente dobbel så høy strømpris denne vinteren sammenlignet med i fjor, sier han.

Mollestad regner med at prisen på strøm med nettleie og moms vil ligge på over 4 kroner kWt i januar.