Påstand om 120 dagers fengsel for dronetiltalt russer

Aktor Marit Formo mener det var tiltales ansvar å sette seg inn i regelverket om at russere ikke har lov å fly drone i Norge, skriver Bergens Tidende.

Russeren nekter straffskyld og sier at han ikke fant informasjonen om sanksjonsloven da han søkte på nettet i forkant. Rettssaken går denne uka i Hordaland tingrett. Mannen har forklart at han jobber som daglig leder for et lite reisebyrå i Russland.

Ifølge BT viser PSTs oversikt at russeren gjennomførte 20 drogeflygninger i løpet av ei uke i oktober i år. Han er ikke tiltalt for å ha fotografert kritisk eller militær infrastruktur.

Det er første gang en slik sak er oppe for retten i Norge.