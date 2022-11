Ingvild Flugstad Østberg og andre eliteutøvere gjør seg klare til å sesongdebutere på Beitostølen denne helgen, men Ola og Kari nordmann må fortsette å vente på skiforhold som inviterer til å spenne på seg skiene.

– Det er eventuelt i områdene i Agder de største snømengdene vil komme, sier Marit Berger, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt til NTB.

Ifølge Meteorologene på Twitter kan det bli noe snø i indre og høyere strøk i deler av Østlandet og i Agder. Fra torsdag kan det komme rundt fem centimeter snø på 24 timer.

Men om det blir nok til at man kan finne fram skiene, er en annen sak. Snøgrensa vil ligge mellom 200 og 500 meter.

Ikke nødvendigvis gode nyheter

Ifølge Berger vil været vi har før helgen, stort sett holde seg gjennom helgen. Dette gjelder over hele landet.

For folk på Østlandet og Sørlandet er ikke det nødvendigvis gode nyheter. Det er her nedbøren stort sett vil komme de neste dagene.

Berger leter etter muligheter for sol, noe som virker som en vanskelig oppgave i disse områdene.

– Det er muligens lengst nord på Østlandet, kanskje rundt Trøndelag. Men det vil nok stort sett være slik det er i dag. Grått vær, sier meteorologen.

I tillegg blir det mye vind i deler av Rogaland og på Vestlandet, med vindkast på 27 til 30 meter per sekund.

Denne vinden gir seg ikke med det første, så løse gjenstander som ikke allerede har blåst bort, kan vært lurt å sikre snarest mulig.

Best vær i nord

Østavind gjør at det blir finere vær på vestsiden av fjellene – og at det gode været blir å finne lenger nord.

– Jo lenger nord på Vestlandet du kommer, til Møre og Romsdal, og i Midt-Norge og Nord-Norge, så blir det egentlig ganske fint, sier Berger.

– Det blir veldig fint mange steder. For dem i nord er det ikke veldig lenge til mørketiden setter inn, så det kan være siste sjans for å se solen på en stund, sier meteorologen før hun legger inn et lite forbehold.

– Skyene spiller på lag, med unntak av områdene aller lengst i nord og Øst i Finnmark. Her blir det kanskje litt mer skyer i perioder.