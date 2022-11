Påstand om sju år og seks måneders fengsel for voldtektstiltalt politimann

Det skriver NRK.

Politimannen ble i Helgeland tingrett tiltalt for to voldtekter, fem tilfeller av misbruk av stillingen til å skaffe seg sex og et grovt brudd på tjenesteplikten. Påtalemyndigheten krevde ni års fengsel. Tingretten frikjente mannen for store deler av tiltalen, og han ble dømt til fengsel i to år for grovt uaktsom voldtekt og to tilfeller av overmaktmisbruk.

Både mannen og påtalemyndigheten anket denne dommen, og saken går nå i Hålogaland lagmannsrett.

Mannen nekter straffskyld, men har erkjent noen av de faktiske forholdene. Saken ble kjent i 2019.