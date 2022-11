Sumaya Jirde Ali avlyser arrangement i Bergen

Tirsdag ble det kjent at Jirde Ali har anmeldt komikeren Atle Antonsen for grov rasisme og bruk av fysisk makt mot henne. Hendelsen skjedde på et utested i Oslo for tre uker siden.

– Jeg kan bekrefte at arrangementet er avlyst. Sumaya kommer ikke til Bergen på grunn av den pågående situasjonen, sier teatersjef Stefan Larsson ved Den nasjonale scene til Bergens Tidende.

Jirde Ali har skrevet stykket «Havet tar det det ikke gir». Det hadde snikpremiere i Bergen tidligere i høst under Bergen Dramatikkfestival.

Saken er etterforsket av Oslo-politiet som hatefulle ytringer og hensynsløs atferd og er oversendt Statsadvokaten for påtaleavgjørelse.