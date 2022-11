Tirsdag ble det kjent at Sumaya Jirde Ali har anmeldt komikeren Atle Antonsen for grov rasisme og bruk av fysisk makt mot henne. Hendelsen skjedde på et utested i Oslo for tre uker siden.

Saken er etterforsket av Oslo-politiet som hatefulle ytringer og hensynsløs atferd, og er oversendt Statsadvokaten for påtaleavgjørelse.

Onsdag morgen bekrefter Oslo statsadvokatembeter til TV 2 at svaret på om det blir tatt ut tiltale i saken, kan komme om én til to uker.