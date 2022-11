Norsk-inderen ble først siktet for spionasje, men politiet frafalt senere denne siktelsen. Han er nå tiltalt for korrupsjon.

Da saken mot ham startet i Oslo tingrett tirsdag, nektet 53-åringen straffskyld, skriver E24.

Mannen skal ifølge påtalemyndigheten ha mottatt mellom 40.000 og 50.000 kroner i kontanter fra en russisk etterretningsoffiser – for å ha fremskaffet informasjon fra sitt arbeid. Russeren ble senere utvist fra Norge.

Statsadvokat Carl Fredrik Fari sa i sin innledning at PST ble klar over tiltalte i juni 2020. Da hadde mannen og den russiske etterretningsoffiseren allerede hatt kontakt i over to år.

I retten forklarte den tiltalte hvordan han kom i kontakt med den russiske mannen etter et foredrag på en konferanse på Fornebu i 2008, skriver Teknisk Ukeblad.

– Han tok kontakt med meg. Jeg husker ikke detaljene, det er snart 15 år siden, men jeg ga ham kortet mitt, sa mannen.

Han fortalte at de holdt kontakt videre. Den tiltalte forklarte at den russiske mannen ga ham penger, som skal ha vært fordi han delte av sin kunnskap, blant annet om norsk språk. Det var til tross for at den tiltalte skal ha understreket at han ikke ville ha penger.

Det er satt av fire dager til rettssaken i Oslo tingrett.