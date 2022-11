Kvinne dømt for drapsforsøk på Bømlo

Dommen er i samsvar med aktors påstand. Ifølge tiltalen forsøkte kvinnen å drepe mannen i 70-årene ved å stikke ham gjentatte ganger med kniv ettermiddagen lørdag 5. februar. Den 61 år gamle kvinnen ble pågrepet i sitt hjem kort tid etter ugjerningen, som også var åstedet for knivstikkingen.

Mannen ble påført i alt tolv stikkskader i rygg, bryst, mage og lår, men berget livet da han fikk varslet en nabo, som tilkalte nødetatene. Deretter ble mannen fraktet til Haukeland universitetssjukehus med luftambulanse, der han fikk livreddende behandling.

Den tiltalte kvinnen har erkjent at hun knivstakk mannen, men tilståelsen er ifølge dommen ikke uforbeholden, og hun nektet straffskyld.

I skjerpende retning legger retten vekt på at knivstikkingen skjedde uten at det forelå en form for provokasjon fra mannens side. Videre ble det lagt vekt på at det er tale om mange stikk, hvorav to gikk gjennom bukveggen og ett i låret.

I tillegg til fengselsstraffen må kvinnen betale oppreisningserstatning til mannen på 200.000 kroner