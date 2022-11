Tiltaltes mor sier hun så sønnen natta Birgitte Tengs ble drept

Påtalemyndigheten leste tirsdag opp et avhør som den 85 år gamle moren til den tiltalte 52-åringen fra Karmøy avga til politiet i september i fjor. I avhøret sier kvinnen først at hun ikke husker stort fra tiden 27 år tilbake.

Når avhøreren går inn på den konkrete datoen natta til 6. mai 1995, svarer hun imidlertid klart om at hun husker sønnen kom hjem.

– Å er det den saken, men det har han ikke gjort, svarte kvinnen da avhøreren forklarte at sønnen var blitt pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs.

Våknet

– Jeg så ham komme hjem. Han gikk inn og la seg. Jeg hadde sovet, men våknet og gikk ned på kjøkkenet. Jeg så ikke på klokka, turte ikke det, sa kvinnen i avhøret.

Hun forklarte at sønnen hadde rene klær da han kom hjem, og at hun senere hadde vasket dem, slik hun pleide.

– Jeg husker han sa at hun var blitt påkjørt, men neste dag kom det i avisa at hun var blitt drept, sa kvinnen da de morgenen etter fikk høre om at en jente var blitt funnet død, sa kvinnen.

Siste

Tidligere tirsdag forklarte politianalytiker Finn Arve Paulsen hvordan politiet har etterforsket de ulike måtene Birgitte Tengs kan ha tatt seg hjem fra Kopervik sentrum. Hvor hun hadde vært etter at hun først hadde vært på fest på et bedehus i Avaldsnes tidligere på lørdagskvelden.

Den siste observasjonen av Birgitte var inne i sentrum av Kopervik like rundt midnatt. Da var det mange som har opplyst at de så henne i gågata. Videre er det spredte observasjoner av biler og et par vestover på strekningen utover mot Sundvegen.

Det er ikke kjent om 17-åringen kan ha gått den drøyt fire kilometer lange turen fra Kopervik og hjemover, eller om hun satt på i en bil. Flere vitner sier de så en jente som lente seg inn i en bil, men hvem dette skal ha vært, har ingen sett.

Først klokka 4 på morgenen så en politipatrulje blodspor ute på Gamle Sundveg, men politiet ble ikke varslet om funnet av den drepte jenta før ved 9.45-tiden om morgenen.

Mange hadde Opel

Den tiltalte 52-åringen har forklart at han ikke kjørte innom Kopervik den natta, men bare forbi på vei til og fra Haugesund. Paulsen viste til at ruten som Birgitte Tengs kunne ha gått til fots, kunne ha krysset riksveien.

Den tiltalte hadde ikke lenge før tatt sertifikat og fått seg en grønn Opel Ascona. Han var etter dommene om vold og tyverier av kvinneklær stigmatisert og venneløs i Skudeneshavn hvor han hadde flyttet hjem igjen til foreldrene.

Veldig mange kjørte Opel på Karmøy på dette tidspunktet. Det er biler som ligner denne bilen som var i Kopervik sentrum, forklarte Paulsen med hentydning til den tiltaltes bil.

– Det var mellom 300 og 400 Opel-biler i denne perioden, men de fleste var registrert uten farge på denne tiden, sa analytikeren.