Ifølge NRK skal mannen ha tatt med seg politiutstyr for nesten 700.000 kroner hjem og solgt varer for over 200.000 kroner til andre.

Etter hva kanalen forstår, skal det blant annet være snakk om brukte politiuniformer, belter, lykter, verktøy og fritidsklær.

Ifølge sjefen for Spesialenheten for politisaker, Terje Nybøe, er verdien av gjenstandene som mannen er siktet for å ha solgt, større enn i noen annen slik sak som er behandlet av dem.

– Den er nok den mest alvorlige saken vi har hatt innenfor denne lovbruddskategorien, sier Nybøe.

Den tidligere politimannen her erkjent straffskyld, men forstår ikke hva som har skjedd, ifølge forsvareren advokat Gry Schrøder Berger.

– Han har ingen god forklaring på hva som skjedde, han har problemer med å forstå at han har gjort dette, sier hun.

Mannen møter i slutten av denne måneden i en tilståelsessak i Møre og Romsdal tingrett.