Drapssiktet i Stavanger godtar fire ukers varetekt

Politiet vil politiet be om fire ukers varetekt for både mannen og kvinnen som er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Når den drapssiktede mannen i 30-årene framstilles for varetektsfengsling i Sør-Rogaland tingrett klokka 12, vil han godta å bli varetektsfengslet med restriksjoner, melder NRK.

Politiet vil be om brev-, besøks- og medieforbud i hele perioden – og full isolasjon i to av ukene.

Kvinnen i 50-årene framstilles for fengsling klokken 13.30.

Kvinnen erkjenner ikke straffskyld, mens mannen ikke har tatt stilling til dette, skriver Stavanger Aftenblad.

De to ble pågrepet i en politiaksjon i Stavanger natt til mandag etter at en død person ble funnet i en leilighet i byen lørdag kveld.

De siktede ble avhørt mandag, men Hagen ønsker ikke å si noe om hva som ble sagt i avhørene. Begge avhørene ble mandag avbrutt på grunn av deres helsesituasjon.

Det var i 18.30-tiden lørdag kveld at politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse i en leilighet i Stavanger sentrum. Politiet fant en mann i leiligheten som etter kort tid ble erklært død.